Mãe agride diretora de escola após discussão sobre machucado no rosto da filha em Salvador (BA) Caso foi registrado na delegacia e está sob investigação Cidade Alerta BA|Do R7 30/04/2025 - 19h52 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incidente em uma escola pública de Salvador (BA) levou a um confronto entre a mãe de uma aluna e a diretora da instituição. A situação começou após a criança chegar à escola com um hematoma no rosto, o que gerou uma discussão acalorada entre a mãe e a diretora.

Ambas as partes apresentaram versões diferentes dos acontecimentos, resultando em agressões físicas e verbais que foram registradas por câmeras de segurança no local. O caso foi registrado na delegacia e está sob investigação.

A prefeitura de Salvador pode adotar novas medidas para evitar incidentes semelhantes no futuro. A criança envolvida, que é autista, estuda no Centro Municipal de Educação Infantil Sementes do Amanhã.