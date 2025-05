Moradores de bairro em Salvador (BA) são ameaçados por traficantes Ataque ocorreu durante a madrugada do último sábado (3) no bairro de Vila Verde Cidade Alerta BA|Do R7 05/05/2025 - 19h33 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o fim de semana, o bairro de Vila Verde, em Salvador (BA), foi palco de mais um episódio de terror e pânico durante o fim de semana, devido a um ataque envolvendo o Comando Vermelho e o Bonde do Maluco.

Larissa Baracho, repórter do Cidade Alerta, relatou diretamente do local, mostrando as marcas de violência nas paredes e pichações que evidenciam a atuação das facções criminosas. A situação na região é tensa, com moradores vivendo sob constante medo.