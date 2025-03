Moradores protestam morte de tatuador baleado pela polícia no bairro Pirajá Wesley Ribeiro, descrito como inocente e sem envolvimento com o crime, foi atingido por um disparo durante uma operação policial Cidade Alerta BA|Do R7 11/03/2025 - 14h13 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h13 ) twitter

Em Salvador (BA), moradores do bairro Pirajá protestaram pela morte do tatuador Wesley Ribeiro, que foi baleado durante uma operação policial. O tatuador, descrito como inocente e sem envolvimento com o crime, foi atingido por um disparo após se render à polícia.

A irmã de Wesley e outros moradores denunciaram a ação policial e o preconceito enfrentado por jovens negros e tatuados da região. O protesto pediu por respostas sobre as circunstâncias da morte e a Polícia Militar ainda não se posicionou sobre o ocorrido.