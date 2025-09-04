Ônibus tomba na BR-324 e deixa seis feridos
Um ônibus da empresa Cidade Sol tombou na rodovia BR-324, próximo a Feira de Santana (BA), devido a condições de chuva e possível óleo na pista. O acidente resultou em seis feridos, incluindo uma criança. Os adultos foram levados ao Hospital Geral Clériston Andrade, enquanto a criança foi encaminhada ao Hospital Estadual da Criança. A empresa lamentou o ocorrido e está prestando assistência.