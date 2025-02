Polícia busca combater extorsão de turistas em Salvador Um falso pintor tribal, integrante de uma associação criminosa que cobrava valores exorbitantes por pintura, foi preso no Farol da Barra Cidade Alerta BA|Do R7 28/02/2025 - 11h16 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h16 ) twitter

A Record BA conversou com a delegada Camila Albuquerque sobre a operação policial contra criminosos que extorquem turistas em Salvador (BA). Um dos criminosos presos foi um falso pintor tribal no Farol da Barra, integrante de uma associação criminosa que cobrava valores exorbitantes por pinturas.

De acordo com a delegada Camila, a Delegacia de Proteção ao Turista está intensificando ações durante o Carnaval, com apoio de policiais bilíngues, para atender turistas estrangeiros. Ela enfatiza a importância de registrar ocorrências para combater as práticas de extorsão, além de proteger o turismo e a economia local.