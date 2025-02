Suspeito de matar policial procura delegacia Outros dois envolvidos ainda estão sendo procurados Cidade Alerta BA|Do R7 30/01/2025 - 16h54 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h54 ) twitter

O primeiro suspeito preso pela morte do policial militar no bairro de Paripe, em Salvador (BA), se apresentou à polícia e prestou depoimento na delegacia antes de ser encaminhado ao presídio.

O soldado Arnaldo de Oliveira da Silva, de 43 anos, estava à paisana quando foi tentar ajudar uma mulher que estava tendo seu carro roubado e acabou morto pelos bandidos.

“Matcheca”, como é conhecido, não tinha passagens pela polícia, mas confessou aos policiais que já tinha participado de vários outros roubos de veículo na capital baiana.

As Polícias Civil e Militar continuam as diligências para encontrar os outros dois envolvidos no assassinato.