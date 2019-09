AGU cria grupo para demandas jurídicas da Amazônia Legal

Decisão foi publicada no DOU Nacho Doce / Reuters / 27.8.2019

A AGU (Advocacia-Geral da União) criou a Força-Tarefa em Defesa da Amazônia, "uma equipe nacional especializada, de caráter temporário, para atuação estratégica em demandas judiciais específicas que tenham por objeto o exercício do poder de polícia, a reparação dos danos e a execução de créditos considerados prioritários relativamente à Amazônia Legal".

A decisão consta de portaria publicada no DOU (Diário Oficial da União). A duração do grupo será de seis meses, podendo ser prorrogada a critério da AGU. O trabalho da equipe abrange ações ambientais prioritárias da União, Ibama e ICMbio nos Estados que compõem a Amazônia Legal.

A força-tarefa será formada por 15 representantes da Procuradoria-Geral Federal e cinco da Procuradoria-Geral da União e terá, entre outras, as atribuições de "auxiliar o Advogado-Geral da União na gestão do conhecimento jurídico que envolve a atuação institucional na defesa das políticas públicas ambientais na Amazônia Legal" e de "acompanhar prioritariamente a tramitação e os resultados de ações judiciais relacionadas com o poder de polícia ambiental na Amazônia Legal".

