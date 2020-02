Após ser baleado, Cid Gomes grava vídeo agradecendo médicos Em sua conta oficial no Twitter, o senador agradeceu o 'extraordinário cuidado' que recebeu dos médicos do Hospital do Coração de Sobral

Cid Gomes foi baleado duas vezes após tentar invadir batalhão com retroescavadeira Reprodução/Twitter

Um dia após ser baleado tentando invadir um batalhão em meio a protesto de policiais militares e ser levado às pressas ao hospital, o senador Cid Gomes (PDT-CE) gravou um vídeo em que agradece o 'extraordinário cuidado' e carinho dos profissionais que o atenderam.

"Gratidão aos médicos e a toda equipe do Hospital do Coração de Sobral, que são os responsáveis por salvarem minha vida, e também da Santa Casa de Misericórdia. Agradeço também por todas as mensagens de carinho, solidariedade e coragem que venho recebendo. Muito obrigado!", disse o senador na postagem feita em sua conta oficial no Twitter.

"Gratidão aos médicos e a toda equipe do Hospital do Coração de Sobral, que são os responsáveis por salvarem minha vida, e também da Santa Casa de Misericórdia. Agradeço também por todas as mensagens de carinho, solidariedade e coragem que venho recebendo. Muito obrigado!"

Entenda o caso

O irmão de Ciro Gomes participava de um protesto para tentar acordo entre policiais militares em greve por aumento salarial. O senador licenciado pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por PMs mascarados que impediam a entrada no batalhão no centro de Sobral. Foram disparados tiros na direção de Cid Gomes, que atingiram os vidros do veículo onde ele estava.

Após o ocorrido, o senador foi encaminhado ao Hospital do Coração de Sobral e permaneceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) durante 12 horas para acompanhamento de sua evolução clínica.

Por questões familiares, Gomes foi tranferido para Fortaleza e chegou a capital cearense no início da tarde desta quinta-feira (20). O senador estava acompanhado do governador Camilo Santana, do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, José Sarto e do secretário de saúde do Estado, Dr. Cabeto.

O político passará por mais exames e ficará em observação até alta médica.

