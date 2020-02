Cid Gomes está consciente e em evolução clínica, diz boletim médico Senador licenciado foi baleado no tórax nesta quarta-feira (18) durante protesto de policiais militares em greve no município de Sobral (CE)

Cid Gomes levou tiro ao tentar entrar em batalhão da PM de Sobral (CE) reprodução/rede social

O senador Cid Gomes (PDT-CE), atingido por tiros de arma de fogo durante protesto em Sobral, na tarde desta quarta-feira (19), ao tentar invadir um batalhão em meio a protesto de policiais militares, está lúcido e respira sem auxílio de aparelhos. As informações foram divulgadas pelo Hospital do Coração Padre José Linhares Ponte.

De acordo com o boletim médico, assinado pelo diretor técnico do estabelecimento, Joaquim David Carneiro Neto, o congressista — irmão do ex-presidenciável Ciro Gomes — deu entrada com um ferimento por arma de fogo na região torácica.

Após atendimento, Cid Gomes segue apresentando boa evolução clínica. Seu quadro cardíaco e neurológico não apresenta alteração. O parlamentar deverá ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.