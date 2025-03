Como os nossos cães se conectam emocionalmente conosco e como melhorar a sintonia com eles? Assim como os humanos, os cães conseguem criar conexões emocionais e melhorar os vínculos de amor Brasil|The Conversation 23/03/2025 - 11h07 (Atualizado em 23/03/2025 - 11h10 ) twitter

Pequenas ações podem impactar positivamente a relação com animais de estimação Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil (Arquivo)

Sincronização é uma habilidade fundamental nos nossos relacionamentos porque ajuda a fortalecer os laços sociais e manter a sensação de pertencimento. Observamos sincronização especialmente nas interações entre pessoas emocionalmente próximas. Ela pode ser notada em coisas como balançar a cabeça ao mesmo tempo durante um bate-papo ou refletir o mesmo tom de voz.

Outros exemplos de sincronização são casais ou amigos caminhando juntos ou dançando em pares. Mesmo que inconscientemente, muitas vezes refletimos os comportamentos uns dos outros durante interações: rimos ao mesmo tempo, imitamos gestos e posturas, e sincronizamos nossos estados emocionais. Sabe quando aquele amigo está animado e você sente que essa energia é contagiante? Essa sensação de sentir o que o outro sente ajuda a criar um clima de harmonia e indica empatia na interação.

Os cães também têm essa habilidade. Assim como nós humanos, eles conseguem entrar na nossa sintonia em várias situações do dia a dia. Isso não é mera imitação. É uma habilidade fundamental para criar conexão emocional e melhorar os vínculos que temos com eles.

Sincronia na relação com os cães

Nas relações entre pessoas e cães a sincronização é um alicerce do processo de domesticação. Ela é observada mesmo entre filhotes de um mês de idade.

Pesquisas sobre sincronia entre cães e humanos, sugerem que a sincronização comportamental na relação com cães é influenciada por vários fatores, incluindo o tipo de relacionamento e os estados emocionais das pessoas envolvidos na interação.

Além disso, a sincronização pode estar relacionada à ativação de neurônios-espelho em humanos e cães. Uma possível explicação para comportamentos sincronizados entre humanos e cães é que com a convivência os cães aprenderam a adaptar seus padrões de movimento e sincronizar com seus companheiros humanos. Por exemplo, eles ajustam seus níveis de atividade comportamental com base no fato de seus donos estarem parados ou em movimento, destacando sua atenção aos humanos.

Alguns estudos afirmam que os cães podem sincronizar comportamentos e estados emocionais de forma mais eficaz com os humanos com quem compartilham relacionamentos fortes, principalmente se houver um histórico de interações positivas, como brincar ou acariciar. Embora a teoria da sincronização comportamental ou motora entre duas espécies esteja bem documentada, seus mecanismos subjacentes ainda são debatidos e precisam de mais exploração.

Entender como e em que situações essa habilidade é observada, pode nos ajudar a nos comunicar melhor com nossos companheiros caninos. Alguns exemplos de sincronização entre cães e humanos são:

Caminhar em sincronia: Muitas vezes os cães sincronizam com o ritmo dos tutores naturalmente durante caminhadas diárias e estudos apontam que maior sincronização nesse contexto significa maior conexão emocional.

Muitas vezes os cães sincronizam com o ritmo dos tutores naturalmente durante caminhadas diárias e estudos apontam que maior sincronização nesse contexto significa maior conexão emocional. Bocejar ao mesmo tempo: Sabe quando você boceja e seu cachorro boceja logo depois? Esse é um comportamento comum em cães que sugere sintonia emocional com o tutor. E isso é mais provável de acontecer se o tutor bocejar e não uma pessoa desconhecida. Isso mostra a importância na proximidade emocional na sincronização.

Sabe quando você boceja e seu cachorro boceja logo depois? Esse é um comportamento comum em cães que sugere sintonia emocional com o tutor. E isso é mais provável de acontecer se o tutor bocejar e não uma pessoa desconhecida. Isso mostra a importância na proximidade emocional na sincronização. Padrões de sono: Nossos cães são extremamente adaptáveis ao nosso ritmo de sono e tendem a acompanhar nossa rotina. Se dormimos tarde, eles tendem a fazer o mesmo. Se somos matutinos, eles também tendem a se ajustar. E quanto mais convivem conosco mais isso ocorre.

Nossos cães são extremamente adaptáveis ao nosso ritmo de sono e tendem a acompanhar nossa rotina. Se dormimos tarde, eles tendem a fazer o mesmo. Se somos matutinos, eles também tendem a se ajustar. E quanto mais convivem conosco mais isso ocorre. Sintonia emocional: Os cães têm a habilidade de perceber algumas das nossas emoções, como alegria e tristeza, e eles usam principalmente o olfato para isso. Se o tutor chega em casa animado e feliz, o cão pode refletir essa energia. Eles também reagem aos nossos estados emocionais e isso pode melhorar o vínculo emocional com eles.

Os cães têm a habilidade de perceber algumas das nossas emoções, como alegria e tristeza, e eles usam principalmente o olfato para isso. Se o tutor chega em casa animado e feliz, o cão pode refletir essa energia. Eles também reagem aos nossos estados emocionais e isso pode melhorar o vínculo emocional com eles. Resposta ao treinamento: Durante sessões de treinamento cão e tutor sincronizam seus ritmos, o que melhora a comunicação entre eles. Uma rotina envolvendo sessões de treinamento com dicas claras e consistentes tem o poder de melhorar a sincronia do tutor com o pet. Mas isso só vale se forem sessões divertidas para o cão e apenas com reforço positivo como petiscos, carinho ou outras coisas que agradem o cachorro.

Como criar mais sincronia com os cães e por que isso importa?

Compreender a sincronização entre cães e seus tutores é mais do que uma curiosidade cientifica. Entender como isso funciona, têm aplicações práticas para melhorar a cooperação entre tutores e cães e os protocolos de treinamento, auxiliar na seleção de cães de serviço e promover o bem-estar, promovendo uma melhor comunicação entre cães e tutores. Além disso, examinar a sincronização em ambientes familiares e considerar fatores como estresse e diferenças individuais pode oferecer uma visão mais abrangente dos fatores que podem moldar os níveis de sincronização no relacionamento entre cães e tutores.

Se você quer promover mais sintonia no relacionamento com seu companheiro canino, é importante se envolver em atividades agradáveis, como acariciar, brincar ou criar uma rotina de sessões de treinamento positivo. Isso pode ajudar a aumentar o foco do cão em quem está interagindo com ele porque esse tipo de atividade é percebido como gratificante. O contato visual com o cão é outra coisa que aumenta a sincronização com ele pois isso ajuda a criar uma sincronização neural. Ao mesmo tempo, evitar interações que possam ser percebidas como aversivas para o cão, como abraçar o seu pet pode ajudar a evitar conflitos e estresse.

Portanto, da próxima vez que ficar na dúvida se dever ir passear com seu cão, fazer carinho nele enquanto assistem aquele filme juntos, ou se levantar para brincar quando ele traz a bolinha todo animado te chamando, lembre-se que se envolver nessas atividades pode ser uma boa maneira de melhorar a sintonia emocional com seu companheiro e tornar a relação mais feliz para ambos.