Cachorros resgatados em situação de maus-tratos no DF precisam de doações Cem animais estavam dentro de uma casa repleta de fezes, urina e carcaças Brasília|Do R7, em Brasília 20/01/2025 - 22h25 (Atualizado em 20/01/2025 - 22h25 )

Animais resgatados precisam de doações Divulgação/Hvep - 20.01.2025

Os cem cachorros resgatados em situação de maus-tratos na Candangolândia, no Distrito Federal, estão precisando de doações. Os animais estão sob os cuidados da equipe técnica do Hvep (Hospital Veterinário Público de Brasília) e do Centro de Controle de Zoonoses.

Segundo o Hvep, os cachorros precisam de ração, produtos de higiene e cobertores. Os itens podem ser levados ao Hvep, que fica no Parque Lago do Cortado, em Taguatinga. Dos resgatados, 10 estão internados no Hvep.

Os animais foram resgatados durante a Operação Êxodo 6:6, da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), na última terça-feira (14). Os cem cachorros estavam dentro de uma casa. O local estava repleto de fezes, urina, carcaças e infestação por pulgas, carrapatos e sarna.

A tutora dos animais foi presa em flagrante e indiciada por maus-tratos, crime cuja pena pode variar de dois a cinco anos de reclusão.

*Com informações da Agência Brasília