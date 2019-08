Financiamento de jatinho no BNDES foi ‘transparente’, diz Luciano Huck

Do R7, com Agência Estado

O apresentador Luciano Huck afirmou que o empréstimo de R$ 17,7 milhões feito com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a compra de jatinho foi “transparente, pago até o fim, sem atraso”.

O empréstimo, revelado na última segunda-feira (19), foi tomado em 2013 junto à Brisair Serviços Técnicos Aeronáuticos Ltda. EPP, empresa da qual o apresentador é sócio.

Em nota, Huck defendeu as operações da Finame, concebidas “para favorecer a indústria nacional, abrindo-lhe condições de competir em pé de igualdade com produtores estrangeiros” e disse que o empréstimo foi “transparente, pago até o fim, sem atraso”.

“A compra e o financiamento da aeronave foi feita por meio de um contrato absolutamente legal, sem vício, vantagem ou privilégio”, afirmou o apresentador.

Um dia antes da divulgação, Huck fez críticas a Jair Bolsonaro. “Esse governo foi eleito de maneira democrática. Mas eu não acredito que a gente está vivendo o primeiro capítulo da renovação. Para mim, estamos vivendo o último capítulo do que não deu certo”, disse o apresentador.

Sem citar Huck, Bolsonaro rebateu as declarações em seguida. “O anúncio [do BNDES] vai expor gente que está dizendo que estamos no último capítulo do fracasso”, declarou.

Além de Huck, aparecem na lista do BNDES empresas ligadas ao governador João Doria, à JBS, à família Moreira Salles e aos cantores Claudia Leitte e Victor & Leo, que teriam obtidos jatinhos a partir da linha de crédito.