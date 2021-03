Fiocruz detecta alta prevalência de variantes de covid-19 pelo país

A- A+

Fiocruz recomenda adoção de medidas urgentes para reduzir a circulação de pessoas em todo o país Reprodução/Record TV Minas

Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta quinta-feira (5) detectou uma alta prevalência de variantes da covid-19 dispersas nas três regiões brasileiras analisadas - Sul, Sudeste e Nordeste -, ao citar a alta circulação de pessoas e o aumento da propagação do vírus como motivos para essa ocorrência.

O levantamento, do Observatório Covid-19 Fiocruz, que contou com o apoio do Ministério da Saúde, apontou que, de oito estados analisados, somente em dois não houve uma prevalência da mutação associada às variantes do vírus da Amazônia, do Reino Unido e da África do Sul superior a 50%.

Isso ocorreu, segundo comunicado do órgão, em Minas Gerais, com 30,3% das amostras testadas como positivo para a mutação e, em Alagoas, com 42,6%.

Em outros seis estados pesquisados essa prevalência superou a metade da população analisada: Ceará, 71,1%; Pernambuco, 50,8%; Rio de Janeiro, 62,7%; Paraná, 70,4%; Santa Catarina , 63,7%; e Rio Grande do Sul , 62,5%.

Leia também: Transmissão descontrolada pode fazer do Brasil 'celeiro' de variantes

No comunicado, a Fiocruz defende que se adotem ações para reduzir a circulação de pessoas, com medidas mais rigorosas de restrição de atividades, e a necessidade de um pacto nacional para enfrentamento da pandemia no país.

Leia também: Médicos já se preparam para escolher quais pacientes tratar

"Até o momento, não tem sido observada uma clara associação dessas variantes com uma evolução clínica mais grave, mas estudos adicionais estão em andamento para esclarecer aspectos relacionados com o sequenciamento genético dessas variantes, bem como sua transmissibilidade e o real impacto dessas variantes na dinâmica de ocorrência da covid-19", aponta o estudo.

Copyright © Thomson Reuters.