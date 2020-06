Flávio Bolsonaro desmente MP-RJ: 'Ilação de promotores de injustiça'

Flávio diz não haver irregularidade em seu patrimônio REUTERS/Adriano Machado 16/7/2019

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) desmentiu as informações do Ministério Público do Rio de Janeiro de que seu ex-assessor Fabrício Queiroz seria o articulador de um esquema de 'rachadinha' a mando do parlamentar e que ele teria pagado mensalidades escolares e plano de saúde para o filho do presidente da República.

As acusações constam no pedido de prisão de Queiroz, realizado quinta-feira (18) em uma casa em Atibaia, interior de São Paulo.

A defesa de Flávio Bolsonaro enviou uma nota à redação para rebater a denúncia. "Trata-se de mais uma ilação de alguns promotores de injustiça do Rio. O patrimônio do senador é totalmente compatível com seus rendimentos e isso ficará inequivocamente comprovado dentro dos autos."

Na quinta-feira, horas depois da prisão de seu ex-assessor, o senador afirmou, em seu Twitter, que a prisão era mais "uma peça movimentada no tabuleiro" para atacar seu pai, o presidente Jair Bolsonaro.

