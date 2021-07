General da reserva será novo diretor de Logística da Saúde

A- A+

O general Ridauto Lúcio Fernandes (à esq.) está no ministério desde janeiro Exército Brasileiro

O general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes será o substituto de Roberto Dias na Diretoria de Logística do Ministério da Saúde. A designação foi publicada portaria 272 do Diário Oficial da União desta quarta-feira (30). Roberto Dias foi exonerado na noite de terça-feira (29) , após ter sido denunciado pelo representante de uma empresa que relatou ter sido pressionado por ele para pagar propina na compra da vacina Astrazeneca/Oxford.

Ridauto Lúcio Fernandes atuava como assessor da Diretoria de Logística desde janeiro, quando foi nomeado pelo então ministro Eduardo Pazuello. O militar entrou no Exército em 1981, concluiu o Curso de Infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras e tornou-se bacharel em Ciências Militares em 1987.

A denúncia contra Dias

De acordo com a denúncia, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da empresa Davati Medical Supply, afirmou ter recebido a proposta de propina em encontro informal com Roberto Dias, para tratar de compra de 400 milhões de doses da vacina Astrazeneca/Oxford. Segundo Pereira, o diretor teria afirmado que a empresa precisava aumentar os valores das doses, pedindo propina de US$ 1 por dose comprada.

A Record TV procurou o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Em nota enviada ao R7, a AstraZeneca Brasil informou: "Nos úlltimos meses, trabalhamos para cumprir nosso compromisso de acesso amplo e equitativo e fornecer a vacina para o maior número possível de países ao redor do mundo. Neste momento, todas as doses da vacina estão disponíveis sob acordos assinados com governos e organizações multilaterais em todo o mundo, incluindo a Covax Facility. Atualmente a AstraZeneca não disponibiliza a vacina por meio do mercado privado ou trabalha com qualquer intermediário no Brasil. Todos os convênios são realizados diretamente via Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e Governo Federal".