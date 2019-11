Mancha de óleo: Interpol auxilia Polícia Federal na busca de culpados

Navio grego é tido como principal suspeito pelo vazamento de óleo TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO

A Polícia Federal informou que acionou a Interpol - Organização Internacional de Polícia Criminal - através do mecanismo de cooperação internacional para auxiliar na obtenção de dados adicionais sobre a embarcação, tripulação e empresa responsável pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro.

Investigação tem como objetivo impor aos responsáveis as penas do crime de poluição, previsto no artigo 54 da lei ambiental, assim como o crime do artigo 68 da mesma lei, decorrente do fato de os envolvidos não terem comunicado às autoridades acerca do incidente.

Navio grego

Na manhã desta sexta-feira (1), a Marinha do Brasil a Polícia Federal apontaram um navio-tanque como o principal suspeito de causar as manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste, desde o dia 30 de agosto.

A embarcação, que tem o nome de Boubolina, de propriedade da Delta Tankers, foi encontrada próxima do local das manchas, transportando óleo cru de um terminal de carregamento de petróleo da Venezuela.

A Operação Mácula, deflagada pela PF (Polícia Federal), por ordem do juiz Francisco Eduardo Guimarães, da 14ª Vara Federal de Natal, cumpre dois mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, nos endereços da Lachmann Agência Marítima e da empresa Witt O Brien’s. As empresas têm relação com o navio grego.

*Estagiário do R7, sob supervisão Ana Vinhas