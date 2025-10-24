Logo R7.com
Análise: é ‘fundamental’ que o Brasil consiga liderar agenda sobre crédito de carbono

A duas semanas da COP30, país está em negociação para acordo internacional que integra mercados de carbono

Meio Ambiente|Do R7

  • O Brasil deve liderar a discussão sobre crédito de carbono na COP30, que ocorrerá em Belém.
  • O país está negociando um acordo internacional para integrar os mercados de carbono.
  • A meta é garantir a redução global das emissões através do mercado de carbono.
  • A regulamentação do mercado brasileiro ainda é um desafio, mas há boas perspectivas para seu funcionamento.

Um dos temas centrais da COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará, é a discussão sobre o crédito de carbono. O Brasil está em negociação para um acordo internacional que integra os mercados de carbono.

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (24), Amanda Roza, assessora técnica da coordenação de sustentabilidade da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), diz que “o objetivo final desse mercado de carbono é conseguir garantir a redução das emissões da economia de forma global”.


Discussão sobre crédito de carbono é um dos temas centrais da COP30 em Belém Reprodução/Record News

“É fundamental que o Brasil consiga liderar essa agenda e o nosso mercado de carbono seja compatível com os outros mercados de carbono”, explica.

Segundo Amanda, “esse é um processo burocrático, complicado, principalmente se pensar que o Brasil ainda tem uma lei de mercado de carbono que não está plenamente regulamentada e em funcionamento”.


“Não é um processo trivial, mas tem boas perspectivas de funcionar, se feito com cautela, se feito do jeito que a gente espera que seja o melhor para garantir a redução de emissões e a geração de créditos de carbono”, completa.

