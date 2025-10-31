Análise: países estão ‘aquém das expectativas’ em relação a mudanças climáticas ONU faz alerta para alta nas emissões de gases de efeito estufa e déficit bilionário no financiamento climático antes da COP30

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A ONU alerta sobre o aumento de mais de 15% nas emissões de gases de efeito estufa.

Os países em desenvolvimento precisam de US$ 3,4 trilhões, mas só receberam US$ 60 bilhões para financiar ações climáticas.

Relatório da ONU revela que os países estão "aquém das expectativas" em relação às medidas climáticas necessárias.

Brasil é destacado por ter uma das metas mais ambiciosas, mas a maioria dos países não está ampliando suas ambições. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A ONU (Organização das Nações Unidas) fez um alerta para a alta nas emissões de gases de efeito estufa e o déficit bilionário no financiamento climático antes da COP30, evento que acontece de 10 a 21 de novembro no Brasil. O crescimento das emissões foi de mais de 15%.

O dinheiro para conter a crise climática não é suficiente, os países em desenvolvimento precisariam de mais de US$ 3,4 trilhões (R$ 18,2 trilhões, na cotação atual) e só receberam US$ 60 bilhões (R$ 322,8 bilhões, na cotação atual).

‌



Crescimento das emissões de gases de efeito estufa foi de mais de 15% Reprodução/Record News

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (31), Daniel Vargas, que lidera pesquisas e projetos sobre clima e transição verde na Escola de Economia da FGV São Paulo, aponta que esse alerta, “pela primeira vez, é baseado em um relatório de transparência sistematizado oficial da ONU com base nas informações prestadas pelos países”.

“A partir daí, se cria uma espécie de painel de controle gerencial que nos permite ver onde estamos e o que faltaria para a gente atingir essa meta global de evitar a elevação da temperatura acima de 1,5°C até 2.100°C”, completa.

‌



Segundo Vargas, os países estão “aquém das expectativas” e do que seria preciso fazer. “Alguns países se esforçam um pouquinho mais e o Brasil é um dos países com a meta mais audaciosa no mundo, mas a maioria dos países, e esse é o dado do relatório apresentado pela ONU, não estão aumentando as suas ambições”, diz.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!