Centro de Clima e Saúde na Amazônia é uma maneira de amarrar necessidades, diz especialista Rosinaldo Lobato Jr explica a importância da iniciativa de correlacionar saúde e mudança do clima; unidade fica em Rondônia

Essa semana foi inaugurado o primeiro Centro de Clima e Saúde do Brasil, com foco territorial na Amazônia. A unidade é em Rondônia e a iniciativa faz parte do AdaptaSUS (Plano Setorial de Adaptação às Mudanças Climáticas do SUS), com objetivos de produzir conhecimento científico e tecnológico, formar profissionais especializados e fortalecer a capacidade de resposta do SUS aos impactos climáticos.

O pesquisador sênior Rosinaldo Lobato Jr disse em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (17), que o olhar humano em relação a saúde e desenvolvimento social é muito importante para os objetivos climáticos: “A população amazônica está mais vulnerável às mudanças climáticas, primeiro, porque percentualmente existem mais pessoas em situação de vulnerabilidade, segundo, porque elas estão também em uma região que muitas vezes tem difícil acesso a alguma infraestrutura de saúde. E terceiro, existem condições específicas lá que atingem essas populações, por exemplo, doenças tropicais específicas”, explicou o especialista.

Ainda segundo Lobato, o Brasil é um dos únicos países preocupados com esse tipo de iniciativa tão avançada, dividindo o espaço apenas com os EUA e o Reino Unido até o momento.

