Estudantes exploram a vida marinha com a ajuda de drones e presenciam uma imagem que choca
Durante aula integrada no litoral paulista, alunas viram um animal se debatendo ao ter a cabeça presa a um objeto de plástico
Estudantes de biologia marinha de diversos estados do Brasil se reuniram para ter aulas práticas no litoral paulista e acompanhar a fauna em alto-mar com ajuda de drones, que ajudam a ver de perto o que não é possível na sala de aula.
Pesquisadores, pescadores e o Conselho Regional de Biologia promoveram a aula de ciência integrada a fim de proporcionar aos alunos a experiência de analisar e fazer coletas de animais vivos.
“No laboratório em Pernambuco a gente não lida tanto com bicho vivo. Então, assim, olhar os bichos no comportamento deles, poder ver eles mais de perto, poder analisar, fazer coleta com um animal vivo, né, é muito incrível”, enfatiza uma das alunas presentes no projeto.
Foi durante a aula de monitoramento da fauna marinha que animais como a raia-borboleta, ou como a tartaruga cabeçuda e a toninha-comum foram avistados. Com a ajuda do drone, os alunos não puderam apenas analisar as espécies, mas também presenciaram o momento em que uma das toninhas avistadas se debatia para tentar tirar da cabeça o que parecia ser um pedaço de plástico ou uma rede de pesca.
Segundo os profissionais presentes na aula integrada, cada registro vivenciado deu a oportunidade de se ter um contato mais aprofundado com os animais e motivou ainda mais os alunos a quererem seguir a profissão.
