Foco da COP30 é acabar com a exploração e uso de combustíveis fósseis, diz cientista Paulo Artaxo alerta que, mesmo sediada em Belém, conferência não é apenas sobre a Amazônia

Às vésperas da COP30, que será realizada em Belém, o desmatamento na Amazônia atingiu o terceiro menor índice da série histórica. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, a extensão do bioma somou 5.796 quilômetros quadrados, uma queda de 11% comparado ao período anterior, segundo dados do sistema Prodes, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Paulo Artaxo, especialista em mudanças climáticas e integrante de um comitê científico que assessora a presidência da COP30, analisa que houve mudanças significativas desde o início do governo Lula, com redução de 62%, mas que ainda está distante de ter políticas que aproximem o país da meta de desmatamento zero para 2030.

“Embora com certeza haja uma redução de 41% nas emissões de gases de efeito estufa em 2025, comparado a 2005, mostra que estamos indo na direção certa, só que o caminho ainda vai ser muito longo”, aponta.

Desmatamento na Amazônia registrou queda de 11% entre 2024 e 2025 Reprodução/Record News

Diante das expectativas para o evento internacional no Brasil, Artaxo sublinha que, mesmo sendo realizada no coração do bioma, o assunto principal envolve questões climáticas globais. “Não é uma conferência nem sobre a Amazônia, nem sobre preservação de povos tradicionais amazônicos, isso sequer está na agenda da COP30. Então não podemos perder o foco”, salienta.

Ele menciona as tarefas principais que a convenção climática deve priorizar: eliminação dos combustíveis fósseis, interrupção do desmatamento em todas as florestas tropicais, implementação de políticas de adaptação climática, financiamento climático com foco em matrizes energéticas limpas, e a reconstrução da multilateralidade. “Só todos os 196 países trabalhando juntos, vamos resolver esse problemaço”, afirma

