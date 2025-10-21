Yarae é a nova descoberta do mundo marítimo e já pode ser considerada em extinção
Nova espécie de raia manta foi encontrada no litoral brasileiro e no norte-americano
Pesquisadores brasileiros confirmaram a descoberta de uma nova espécie de raia manta, a Yarae, oficialmente catalogada e declarada como animal em processo de extinção. Seu habitat pode ir desde o litoral sudeste brasileiro a regiões dos Estados Unidos.
Dentro de uma trilha de reserva ecológica, alguns jovens de diversas partes do Brasil buscaram conhecer um pouco mais da fauna do litoral paulista. A caminhada fazia parte do pacote de meio ambiente, oferecido pelo “Mantas do Brasil”, um projeto que estuda as maiores raias do mundo.
Alguns alunos expressaram que seus interesses sobre a vida marítima, especialmente as raias mantas, se revelavam há tempos e que suas descobertas como “cidadãos cientistas” são muito mais que uma foto bonita.
Um dos biólogos pioneiros no programa explicou que houve um numeroso recebimento de registros de animais diferentes — localizadas em Cananeia, no litoral paulista, Bahia, Fernando de Noronha e até dos EUA — com características incomuns como a “cara branca e o ventre sem as pintas”.
