Yarae é a nova descoberta do mundo marítimo e já pode ser considerada em extinção Nova espécie de raia manta foi encontrada no litoral brasileiro e no norte-americano

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisadores brasileiros descobriram a nova espécie de raia manta chamada Yarae.

A Yarae foi catalogada como um animal em processo de extinção.

Seu habitat abrange o litoral sudeste do Brasil e regiões dos Estados Unidos.

Alunos participaram de um projeto que estudava as raias mantas, coletando registros de animais com características incomuns. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pesquisadores brasileiros confirmaram a descoberta de uma nova espécie de raia manta, a Yarae, oficialmente catalogada e declarada como animal em processo de extinção. Seu habitat pode ir desde o litoral sudeste brasileiro a regiões dos Estados Unidos.

Dentro de uma trilha de reserva ecológica, alguns jovens de diversas partes do Brasil buscaram conhecer um pouco mais da fauna do litoral paulista. A caminhada fazia parte do pacote de meio ambiente, oferecido pelo “Mantas do Brasil”, um projeto que estuda as maiores raias do mundo.

‌



Descoberta brasileira revoluciona o mundo das vidas marítimas Reprodução/RECORD NEWS

Alguns alunos expressaram que seus interesses sobre a vida marítima, especialmente as raias mantas, se revelavam há tempos e que suas descobertas como “cidadãos cientistas” são muito mais que uma foto bonita.

Um dos biólogos pioneiros no programa explicou que houve um numeroso recebimento de registros de animais diferentes — localizadas em Cananeia, no litoral paulista, Bahia, Fernando de Noronha e até dos EUA — com características incomuns como a “cara branca e o ventre sem as pintas”.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!