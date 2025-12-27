Zoológico de São Paulo recebe quatro fenecos e um casal de hienas-malhadas; conheça Uma das espécies é chamada também de raposinha-do-deserto e é considerada o menor canídeo do planeta

O zoológico de São Paulo anunciou a chegada de novos habitantes: quatro fenecos e um casal de hienas-malhadas. Os fenecos são três fêmeas e um macho. Eles se destacam por serem os únicos dessa espécie em um zoológico na América do Sul. Com aproximadamente 20 centímetros de altura e pesando cerca de 1,5 kg, esses pequenos canídeos chamam atenção pelas grandes orelhas que ajudam na dissipação do calor.

Originários do Deserto do Saara e regiões áridas no norte da África, os fenecos também são chamados carinhosamente de “raposinhas-do-deserto”.

Além deles, o zoológico recebeu duas hienas-malhadas conhecidas pela vocalização característica que lembra uma gargalhada famosa em filmes populares e pela poderosa mordida.

Esses novos moradores integram agora o programa voltado à reprodução das espécies no zoológico de São Paulo. Além disso, atuarão como embaixadores da educação ambiental para conscientizar visitantes sobre a importância da preservação dessas espécies únicas.

