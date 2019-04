Militares do Exército são atacados em favela do Rio Comando Militar do Leste informou que duas viaturas foram atingidas por tiros quando patrulhavam comunidade na zona oeste Tiroteio Rio

Militares foram atacados durante patrulhamento na zona oeste do Rio Tomaz Silva/Agência Brasil

Uma guarnição do Exército foi atacada a tiros na comunidade do Muquiço, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, quando fazia patrulhamento na região, por volta das 11h deste domingo (7). Os militares trocaram tiros com os criminosos e receberam reforços do próprio Exército.

Segundo o Exército, depois da troca de tiros, a Polícia Militar foi chamada e começou uma operação na favela. De acordo com o CML (Comando Militar do Leste), duas viaturas blindadas do Exército foram atingidas pelos tiros, mas ninguém ficou ferido.

Os militares patrulham a área porque há uma pequena vila residencial militar no local, diz nota divulgada pelo CML. "Se não fossem blindadas, o resultado sobre a tropa seria bem diferente, o que apenas confirma o acerto na aquisição desse tipo de veículo para as peculiaridades da violência criminal da cidade", acrescenta o texto.

O CML informou que o patrulhamento do Exército na localidade continua. A Polícia Militar também atua na comunidade, uma vez que parte da área está fora da jurisdição militar.