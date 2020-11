Ministro Bento Albuquerque aciona gerador de energia no Amapá O fornecimento de luz na quinta-feira (19), segundo o ministério, atingiu 86% da carga média consumida no Estado, que passa por rodízio

Ministro Bento Albuquerque aciona gerador no Amapá Ministério das Minas e Energia / Divulgação

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez uma visita técnica à subestação Santa Rita e às instalações construídas pela companhia Oliveira Energia para fornecimento de mais 20 MW (megawatts) ao Amapá.

Amapá: senado aprova projeto de lei para compensar cidadãos pelo apagão

O Estado está há mais de duas semanas sofrendo com a escassez de energia elétrica, motivada por um apagão. Nesta semana, ocorreu uma segunda interrupção na terça-feira (17).

Neste momento, o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, realiza visita técnica à subestação Santa Rita e às instalações construídas pela Oliveira Energia para fornecimento de mais 20MW ao Amapá. #MME #prioridade #trabalho #energia pic.twitter.com/s3XUPovP42 — Ministério de Minas e Energia (@Minas_Energia) November 20, 2020

Os moradores de 13 dos 16 municípios amapaenses passam por um rodízio severe, com corte de energia a cada três horas.

Senador pede cancelamento de concessão após novo apagão

Segundo nota do ministério, a visita de Albuquerque foi acompanhada pelo governador do Amapá, Waldez Góes, pelo diretor-geral do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), Luiz Carlos Ciocchi, pelo presidente da EPE (Empresa de Pesquisa Energética), Thiago Barral, e pelos secretários de Energia Elétrica, Rodrigo Limp, e de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Paulo Cesar.

Após a visita à subestação, a comitiva se reuniu com o governador e representantes de órgãos estaduais, no Palácio do Governo.

O fornecimento de energia elétrica na quinta-feira (19), segundo a nota, ocorreu da forma programada, com atendimento de até 86% da carga média com energia proveniente da usina hidrelétrica Coaracy Nunes e do SIN (Sistema Interligado Nacional).