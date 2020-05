Ministro da Justiça vai tentar impedir depoimento de Weintraub

Caberá a André Mendonça impetrar habeas corpus Marcos Corrêa/PR – 16.10.2019

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, vai apresentar um pedido de habeas corpus na justiça na tentativa de barrar o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, na PF (Polícia Federal) após críticas feitas por ele aos integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal).

Normalmente, pedidos desse tipo ficam nas mãos da AGU (Advocacia-Geral da União). A estratégia divergente, no entanto, foi definida na tarde desta quarta-feira (27), durante uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Na terça-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes deu o prazo de cinco dias para Weintraub se explicar sobre as declarações e ameaças que fez durante a reunião ministerial de 22 de abril. Na ocasião, o ministro defendeu prisão para membros da Suprema Corte. "Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF", disse ele.