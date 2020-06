Do R7

Moro chama nova pasta de 'Ministério da Propaganda' Ex-ministro comentou sobre a recriação do Ministério das Comunicações, anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta

Moro deixou o governo em abril deste ano Isaac Amorim / MJSP / 02.01.2019

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro chamou o novo Ministério das Comunicações de "Ministério da Propaganda" em publicação no Twitter nesta quinta-feira (11).

A recriação da pasta foi anunciada na noite de quarta-feira (10) pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Bolsonaro, o ministério será comandado pelo deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) para comandar a pasta.

Faria é casado com Patrícia Abravanel, filha do empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).

Até então, os assuntos relacionados com o tema eram vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Com a recriação, a pasta fica responsável pela discussão sobre implantação da rede de 5G de telefonia celular, renovação de concessões de televisão e rádio, e a ampliação e universalização da internet no Brasil.

A política de divulgação e comunicação do governo federal também fica sob responsabilidade da pasta, com a extinção da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência). O então secretário, Fábio Wajngarten, assume a secretaria-executiva da nova pasta.