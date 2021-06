Testes da ButanVac em humanos dependem de dados, diz Anvisa

A- A+

Mais de 93,7 mil pessoas se inscreveram no site da ButanVac para participar dos testes Alba Santandreau/EFE - 21.06.2021

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que nesta segunda-feira (28) foi realizada uma reunião com técnicos da agência e do Instituto Butantan para discutir a vacina ButanVac contra a covid-19. Segundo a agência, o protocolo de pesquisa clínica já está aprovado, mas ainda faltam dados específicos para iniciar os testes em humanos.

Em nota, o órgão regulador afirma que o objetivo da reunião foi avaliar as informações já apresentadas pelo Butantan. "Mas para que a vacina comece a ser aplicada em seres humanos é necessário apresentar dados específicos, que ainda estão sendo gerados pelo Butantan", afirma. Segundo a Anvisa, um exemplo dos dados faltantes se refere à inativação do vírus utilizado na vacina.

Em 9 de junho, a agência autorizou o início da pesquisa clínica do imunizante. À época, a Anvisa disse que 400 pessoas com mais de 18 anos devem participar da primeira etapa do estudo. Já nas demais, há expectativa que 6 mil voluntários recebam a vacina. A administração da ButanVac , que acontece em duas doses com intervalo de 28 dias, acontecerá no Hospital das Clínicas (FMUSP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

No dia 14 de junho, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que os testes clínicos da vacina ButanVac deveriam começar até o fim do mês. Segundo Doria, as três fases de testes clínicos devem ser concluídas em 120 dias. Depois disso, os dados serão submetidos a uma nova avaliação pela Anvisa.

A assessoria de imprensa do Butantan informou que os dados solicitados pela Anvisa estão sendo providenciados e que, enquanto isso, o pré-cadastro para voluntários continua aberto. Mais de 93,7 mil pessoas se inscreveram no site da ButanVac para participar dos testes da vacina.

