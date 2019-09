Trabalhadores da Embraer entram em greve, diz sindicato De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, filiado à Conlutas, é a primeira paralisação na fábrica em cinco anos

Sindicato afirmou que produção está parada Roosevelt Cassio/Reuters

Metalúrgicos da Embraer em São José dos Campos (SP) entraram em greve por tempo indeterminado nesta terça-feira (24), de acordo com o sindicato local, que afirmou que a produção da fabricante de aviões está 100% parada.

Procurada pela Reuters, a Embraer não comentou de imediato.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, filiado à Conlutas, é a primeira paralisação na fábrica em cinco anos. Os trabalhadores reivindicam aumento real de salário e preservação de todos os direitos previstos na Convenção Coletiva da categoria.

Os funcionários em greve rejeitaram a proposta patronal de aplicar apenas a inflação do período (3,28%) aos salários, acabar com a estabilidade para lesionados e liberar a terceirização irrestrita na fábrica. A reivindicação é de 6,37% de reajuste e renovação da convenção íntegra.

"Esta greve mostra não só a insatisfação dos trabalhadores com seus salários, mas principalmente que eles estão dispostos a lutar por seus direitos. Apesar de ser uma das mais importantes empresas do país, a Embraer desrespeita seus trabalhadores ao tentar empurrar propostas rebaixadas como essas", afirmou o diretor do sindicato Herbert Claros em nota.

O aviso de greve já havia sido protocolado na sexta-feira (20) na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que representa o setor aeronáutico nas negociações com o sindicato durante a campanha salarial.

