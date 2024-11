CNA divulga posicionamento para o principal encontro internacional sobre mudanças climáticas

A Confederação da Agricultura e Pecuária apresentou o posicionamento do setor agropecuário para a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a COP29, que vai ocorrer em novembro, no Azerbaijão. A CNA defendeu a garantia de meios de implementação para ações climáticas na agricultura, setor que é considerado essencial para o cumprimento das metas de mitigação e adaptação às mudanças do clima, mostrando mais uma vez o compromisso do país com a produção sustentável e a segurança alimentar, climática e energética.