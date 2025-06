Fossas biodigestoras oferecem solução sustentável para esgoto em áreas rurais

Um casal que vive há 25 anos no assentamento Contagem, em Sobradinho (DF), enfrentou desafios com fossas convencionais até receberem uma fossa biodigestora. O projeto foi feito do governo do Distrito Federal, em parceria com a Emater e a Adasa.



A tecnologia utiliza bactérias naturais para tratar o esgoto, evitando a contaminação do solo e lençol freático. O produtor rural Francisco Rodrigues elogia: "Não tem nenhum risco de contaminação, é maravilhosa." Mais de 400 desses sistemas já foram instalados na região, sem custo para produtores cadastrados na Emater.



