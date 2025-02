Produtores de hortaliças enfrentam dificuldades nas safras devido às chuvas

Produtores de hortaliças em Brasília enfrentam desafios devido ao excesso de chuvas e altas temperaturas, que afetam o desenvolvimento das plantas e promovem a proliferação de doenças fúngicas e bacterianas. Wagner, que cultiva mais de 20 variedades em três hectares, relata perdas de até 70% na produção. A técnica de cultivo em estufas surge como solução, protegendo as plantas e garantindo maior produtividade e qualidade. Luiz, que trabalha com pimentões em estufas, destaca a diferença significativa na resistência e qualidade dos produtos. Wagner planeja implementar o cultivo protegido para assegurar a produção de hortaliças no futuro.