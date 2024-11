Produtores do DF e Entorno usam fertilizante orgânico feito com lodo do esgoto Depois de tratado, contém muitos nutrientes para o solo. A Caesb disponibiliza de graça aos agricultores cadastrados

Agro Record|Do R7 21/10/2024 - 12h39 (Atualizado em 21/10/2024 - 12h39 ) twitter

