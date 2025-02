Queijo minas da canastra recebe título de patrimônio cultural da humanidade

O queijo minas artesanal, produzido na Serra da Canastra, foi reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Esse reconhecimento destaca a rica tradição de Minas Gerais que combina técnicas centenárias e uso de leite cru, resultando em um produto de qualidade única. A produtora Maricel Rossin, idealizadora do Expoqueijo, celebra a conquista, que não só valoriza a cultura e identidade mineira, mas também abre novas oportunidades para cerca de 9 mil produtores locais.



Essa produção artesanal gera 50 mil empregos, refletindo a importância econômica e cultural do queijo minas artesanal. Hugo Leite, representante da quinta geração de produtores, destaca a história e o saber-fazer transmitidos de geração em geração, valorizando a autenticidade e o terroir da Canastra. Com 40 mil toneladas produzidas anualmente, o queijo mineiro agora compartilha sua essência com o mundo.