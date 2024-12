Revitalização de canais de irrigação vai beneficiar produtores rurais de Planaltina

Foram finalizadas as obras de revitalização dos canais de irrigação da Lagoinha e Monjolo, que vão beneficiar produtores rurais da região de Planaltina, no Distrito Federal. A entrega reforça o compromisso do governo do DF com o agronegócio, promovendo desenvolvimento rural sustentável e beneficiando pequenos e médios produtores.



Os canais reduzem o desperdício de água e contribuem para práticas agrícolas mais sustentáveis, além de fortalecer a economia, já que o agronegócio é um dos principais pilares econômicos da região.



“Conseguimos preservação ambiental e desenvolvimento para a população rural. Vamos avançar cada vez mais, porque a população de Planaltina e Arapoanga merece muito o nosso trabalho”, comemorou o governador do DF, Ibaneis Rocha.



Em Lagoinha, 21 propriedades, que abastecem 25 famílias, foram beneficiadas pelas obras, orçadas em R$ 400 mil. Já em Monjolo, a revitalização custou R$ 340 mil e vai melhorar as vidas de 50 famílias. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento de Desenvolvimento Rural coordenou os projetos, em parceria com a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal).