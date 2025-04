Festa da Goiaba: 250 mil visitantes provaram sorvetes, doces, pinga e até cerveja da fruta

O primeiro fim de semana da Festa da Goiaba em Brazlândia (DF) atraiu milhares de visitantes, oferecendo uma experiência única com produtos artesanais feitos de goiaba. Entre 4 e 13 de abril, o evento destaca uma variedade de iguarias como doces, sorvetes, licores, cachaças e até cervejas à base da fruta.



Dona Valdênia, uma produtora local, compartilhou sua paixão por criar sorvetes únicos, como o de queijo com goiabada. Outro visitante elogiou a cachaça de goiaba. Com uma expectativa de público entre 250 e 300 mil pessoas, a feira não apenas movimenta a gastronomia e o turismo na região, mas também beneficia os produtores locais em plena safra.



