Delícia do Cerrado: ovo de chocolate artesanal com recheio de pequi e cajá

Adriana Labarrère, especialista em chocolates finos, compartilha a receita de um ovo de Páscoa com ganache e pequi. Feito com cacau selecionado da Bahia, o chocolate é refinado artesanalmente. A ganache leva creme de leite, manteiga e açúcar invertido, destacando sabores reais. O recheio inclui pequi e cajá, harmonizando o gosto intenso com um toque cítrico. Após resfriamento adequado, o ovo é montado e pronto para degustação, evidenciando a autenticidade dos frutos do cerrado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!