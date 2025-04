Divulgada lista dos 10 finalistas do concurso nacional de geleias CNA Brasil Artesanal

A lista com os dez finalistas do concurso de geleia pelo prêmio CNA Brasil Artesanal foi divulgada. Mais de 200 amostras, vindas de todo o país, foram analisadas por 12 especialistas, que avaliaram aparência, cor, brilho, consistência, aroma e sabor. Dentre as amostras, algumas traziam misturas inusitadas, como café com morango e cebola roxa com cerveja.



Segundo Virgínia, pesquisadora da Embrapa, o equilíbrio é essencial para boas combinações de sabores. Produtores de 21 estados participaram nas categorias geleia simples e mista. As finalistas são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Pará, Minas Gerais e Maranhão. Além da análise técnica, as histórias dos produtores também serão consideradas.



