Rota do Café no DF: conheça o universo do produto especial e suas tradições

Na Rota do Café no Distrito Federal, visitantes conhecem cada etapa da produção de cafés especiais. A experiência começa com um bate-papo sobre a história da fazenda e a definição de cafés especiais, que devem ser isentos de defeitos e ter características sensoriais únicas. A plantação de café arábica no DF se beneficia de condições climáticas e de altitude ideais, semelhantes às de Minas Gerais.



O processo de produção inclui colheita mecânica, secagem rápida para manter a qualidade dos grãos e uma torra cuidadosa. A rota, idealizada pela comunicadora Tatiana André, já conta com 110 estabelecimentos, incluindo fazendas e cafeterias. Os visitantes podem provar o café moído na hora, enquanto apreciam a natureza, tornando a experiência ainda mais especial.