Tarifaço: 3.800 produtos podem ser impactados pela sobretaxa imposta pelos EUA

O Ministério da Fazenda finalizou propostas que podem ser implementadas por medida provisória

Agro Record|Do R7

O governo brasileiro anunciou medidas para enfrentar a tarifa de 50% aplicada aos 3.800 produtos exportados para os Estados Unidos, incluindo petróleo, carne e café. O Ministério da Fazenda finalizou propostas que podem ser implementadas por medida provisória.

A OMC (Organização Mundial do Comércio) foi acionada pelo Brasil contra as tarifas, e Geraldo Alckmin se reuniu com líderes regionais. O presidente Lula destacou a importância de soluções negociadas, enfatizando a intenção de discutir o impacto no Brics e evitando confrontos diretos com os EUA.

