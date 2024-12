Veja a íntegra do Agro Record DF de domingo (1)

O Agro Record DF deste domingo (1º) mostra como foi a AgroTech Brasília 2024 no Parque da Cidade Sarah Kubitschek. A feira levou a empresários, produtores rurais e técnicos as inovações tecnológicas do mercado. Também, traz a entrega das obras de revitalização dos canais de irrigação da Lagoinha e Monjolo, em Planaltina. O jornal exibe ainda uma entrevista exclusiva com a economista doméstica e extensionista rural da Emater-DF Sônia Lemos para falar sobre um programa de saneamento em áreas rurais do DF, que garante a segurança alimentar e ambiental. Na receita da semana, o chef Ângelo Di Franco ensina a fazer um delicioso ceviche de panceta à pururuca.