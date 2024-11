Veja a íntegra do Agro Record DF de domingo (13)

Nesta edição do Agro Record DF, veja que a exportação de carne bovina está em alta. Os produtores brasileiros bateram recorde em setembro. Foram embarcadas mais de 286 mil toneladas. Pela primeira vez Brasília recebeu o maior evento de ovinos do país. A 17ª Exposição Nacional de Dorper e White Dorper teve quase mil animais inscritos. O Agro Record DF conversou com o diretor-geral do Senar para saber o que tem sido feito em prol dos produtores rurais atingidos pelas últimas queimadas. E ainda: aprenda a fazer uma deliciosa receita de croquete com carne de porco na lata.