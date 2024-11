Veja a íntegra do Agro Record DF de domingo (27)

Nesta edição do Agro Record DF, veja que a produção de frango de corte teve faturamento bilionário em 2023. 90% dessa produção é exportada para países como Arábia Saudita, Japão, Rússia e México. O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura no Brasil realizou um seminário para discutir os principais problemas de logística para exportar os produtos. Nessa semana o Ministério Público do DF e a Secretaria de Agricultura fecharam um acordo de cooperação técnica para monitorar resíduos de agrotóxicos em alimentos de origem vegetal vendidos no DF. Também foi lançado o indicador de preços nacional para feijão. Produtores rurais e consumidores vão poder acompanhar diariamente os preços de mercado do feijão preto e o carioca.