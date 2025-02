Aposta do Rio de Janeiro acerta os seis números e leva R$ 28,8 milhões na Mega-Sena Aposta foi feita em Nova Friburgo, na lotérica Pé Quente da Serra; outras 47 pessoas acertaram cinco números Cidades|Do R7, em Brasília 25/01/2025 - 22h15 (Atualizado em 25/01/2025 - 22h16 ) twitter

Ganhador apostou no Rio de Janeiro Joédson Alves/Agência Brasil - arquivo

Uma aposta da Mega-Sena feita no Rio de Janeiro acertou os seis números e ganhou R$ 28,8 milhões. O resultado saiu na noite deste sábado (25) e foi divulgado pela Caixa. Os números sorteados no Concurso 2820 são 06-15-19-25-32-42.

O ganhador apostou em Nova Friburgo, na casa lotérica Pé Quente da Serra. Outras 47 pessoas acertaram cinco números, sendo que dois eram bolões.

Um novo sorteio será realizado na terça-feira (28) e vai premiar em R$ 3,5 milhões quem acertar os seis números.

Como apostar

Quem quiser aproveitar a chance de se tornar milionário pode apostar até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante próprio da Mega-Sena. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5, mas, quanto mais números forem escolhidos, maior é o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio.

Há ainda a opção de deixar o sistema escolher os números para você, na modalidade Surpresinha, e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos, com a Teimosinha.

Para as apostas em grupo, existe o Bolão Caixa. Também é possível jogar por meio do aplicativo ou do site das Loterias Caixa.