Avião da FAB com brasileiros deportados dos EUA chega a Belo Horizonte Aeronave traz 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos; este é o segundo voo de brasileiros deportados em 2025 Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/01/2025 - 21h40 (Atualizado em 25/01/2025 - 21h40 )

Brasileiros pousaram em BH na noite deste sábado Divulgação/FAB - 2

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou às 21h10 no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), deste sábado (25). O avião transportava 88 brasileiros deportados dos EUA e saiu na tarde de hoje do Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus (AM). Os brasileiros vinham de Alexandria, no estado americano da Virgínia, e fizeram escala no Panamá antes de seguir para a capital amazonense e realizar uma parada para manutenção.

Ao chegar no local, o governo brasileiro descobriu que os deportados estavam algemados na aeronave norte-americana e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou que um avião da FAB levasse os brasileiros para o destino final. De acordo com o Itamaraty, este é o segundo voo trazendo deportados dos EUA em 2025 e não tem relação com as medidas anti-imigração do presidente Donald Trump.

O outro avião trouxe brasileiros deportados em 10 de janeiro, ainda no governo do ex-presidente americano Joe Biden. Brasil e EUA mantêm acordo de deportação desde 2017. Outras aeronaves norte-americanas pousaram com brasileiros deportados em novembro e dezembro de 2024.

Política anti-imigração

Ainda não é possível saber quando os primeiros brasileiros atingidos pelas medidas anti-imigração de Trump chegam ao Brasil. O Ministério das Relações Exteriores não tem informações de um eventual próximo voo, porque os EUA divulgam as decolagens com poucos dias de antecedência.

Em território nacional, os deportados são auxiliados pela Polícia Federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou nesta sexta-feira que o governo federal “dará todo apoio” aos brasileiros deportados.

Medidas de Trump

O novo presidente dos EUA declarou, horas após tomar posse, que a América do Sul “precisa” dos Estados Unidos. “A relação é excelente. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles, eles precisam de nós. Todos precisam de nós”, afirmou.

Na quarta-feira (22), Trump assinou uma ordem executiva que suspende a entrada de imigrantes ilegais pela fronteira sul, limite dos Estados Unidos com o México — uma promessa de campanha do republicano.

Em nota divulgada pela Casa Branca, Trump justifica o ato como forma de “proteger” os EUA e a população norte-americana de “invasões”.