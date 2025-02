Ex-secretário de Cultura de Bolsonaro critica ‘Ainda Estou Aqui’: ‘desinformação comunista’ Filme brasileiro foi indicado em três categorias ao Oscar e a atriz Fernanda Torres concorre como Melhor Atriz Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/01/2025 - 20h37 (Atualizado em 25/01/2025 - 21h25 ) twitter

Fernanda Torres foi indicada como Melhor Atriz Alile Dara Onawale/Sony Pictures -

O ex-secretário de Cultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mário Frias, criticou o filme Ainda Estou Aqui que concorre em três categorias ao Oscar. Segundo o ex-secretário e hoje deputado federal pelo PL, a obra é uma “peça de propaganda e desinformação comunista em arte”. O posicionamento dele foi feito nas redes sociais, neste sábado (25).

“Nossa cultura é bastante importante, por isso que ela está ligada de forma indelével ao bem e a verdade. Quando você transforma uma peça de propaganda e desinformação comunista em arte, você não está enriquecendo a cultural nacional, está destruindo ela. Aquilo ali é a antítese da arte, é mera técnica de manipulação psicológica. Uma das piores coisas que um suposto defensor da arte pode fazer é separar o princípio estético do princípio moral”, escreveu ao publicar um post do filme.

Ainda Estou Aqui retrata a história da família de Rubens Paiva, ex-deputado federal assassinado pela ditadura militar brasileira em 1971. Ao todo, a ditadura deixou 434 mortos e desaparecidos políticos, segundo a CNV (Comissão Nacional da Verdade).

O filme, do diretor Walter Salles, concorre nas categorias de melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, pela atuação de Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva, viúva do político assassinado.

Brasileiros comemoram indicação ao Oscar

Os brasileiros se empenham ativamente na campanha para que Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres saiam vitoriosos no Oscar. Após a indicação da artista à categoria de Melhor Atriz nesta quinta (23) fãs passaram a promover um abaixo-assinado para que Fernanda receba o prêmio.

Sob o título “Deem o Oscar de Melhor Atriz para Fernanda Torres” a meta da campanha é chegar a um milhão de assinaturas. O abaixo-assinado foi criado em novembro, quando uma foto da atriz viralizou ao ser publicada no Instagram da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mas ganhou um novo impulso após as indicações.

Apenas neste sábado, 25, 3.679 pessoas assinaram. Ao todo, o abaixo-assinado conta com 12.056 assinaturas (confira a campanha aqui).

Como justificativa para criação do abaixo-assinado, os fãs afirmaram que “a entrega de Fernanda Torres ao papel de Eunice Paiva transcende barreiras culturais. Sua performance emocionante e impecável neste longa já tocou milhões de espectadores, batendo recordes de bilheteria, e merece ser reconhecida mundialmente”.

