Omoda 3 é destaque no Xangai Auto Show 2025 com motor turbo e design inovador

No Xangai Auto Show 2025, o novo Omoda 3 foi apresentado com um motor 1.0 turbo de cerca de 130 cavalos, além de uma versão híbrida. A fabricação ocorrerá no Brasil, possivelmente no interior de São Paulo .



O design foca em atrair o público jovem, oferecendo tecnologia avançada na central multimídia. A previsão de chegada ao Brasil é entre 2026 e 2027, com preço estimado entre R$130 mil e R$140 mil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!