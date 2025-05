6 de maio: Riacho Fundo II, Águas Claras e Sudoeste/Octogonal celebram aniversário

O Riacho Fundo II celebra 30 anos com cerca de 100 mil habitantes, crescendo por meio de programas habitacionais do governo, como o "Morar Bem". O Sudoeste/Octogonal completa 22 anos, reconhecido pelo alto poder aquisitivo e comércio variado, abrigando mais de 53 mil moradores. Águas Claras também comemora 22 anos, com 128 mil habitantes e um aumento populacional de 8% ao ano, devendo alcançar 135 mil até 2030.



