Abastecer veículo e fugir sem pagar é crime e pode render até cinco anos de prisão

No Distrito Federal, incidentes de motoristas fugindo sem pagar após abastecer são frequentes e preocupam proprietários de postos de gasolina. Um caso recente em Samambaia resultou em um prejuízo de R$ 287, quando um motorista escapou com um veículo sem placa.



De acordo com um advogado criminalista Paulo Klein, tal ação pode ser classificada como estelionato. As vítimas têm até seis meses para representar legalmente contra os infratores.



Segundo o especialista, a pena pode variar de um a cinco anos de reclusão, com possibilidade de acordos legais que incluem a indenização da vítima e suspensão do processo por até dois anos, caso o infrator cumpra medidas acordadas com o Ministério Público.



