Abelhas atacam funcionários do Banco Central e pedestres na Asa Sul, em Brasília

Na manhã desta quarta-feira (21), um enxame de abelhas atacou quatro pessoas perto do Banco Central e da Caixa Econômica Federal, na Asa Sul, Brasília . Uma das vítimas foi levada ao hospital, possivelmente devido a reações alérgicas.



O Corpo de Bombeiros utilizou fumaça para afastar as abelhas e bloquearam temporariamente a área para segurança. Mesmo após a remoção do enxame, algumas abelhas ainda sobrevoavam o local. As autoridades alertam para manter distância da área.



